La dinastia Ronaldo è già realtà | Cristiano e Cristiano junior in gol insieme nello stesso giorno
Il 1° novembre 2025 è una nuova data iconica nella famiglia Ronaldo: Cr7 e Cristiano junior hanno segnato entrambi nello stesso giorno. Un affare di famiglia come pochi, il gol, col primogenito in rete al suo debutto col Portogallo Under 16. 🔗 Leggi su Fanpage.it
