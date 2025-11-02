La denuncia della rockstar Steven Tyler scoperchia giro di corruzione e truffe nel borgo dei nonni in Calabria

Un esposto presentato nel 2022 dal cantante e leader degli Aerosmith contro il borgo dei suoi nonni in Calabria, Cotronei, per un museo della musica al lui dedicato e mai realizzato, ha portato a una lunga e complessa indagine della magistratura che nei giorni scorsi è arrivata alla conclusione con quindici persone indagate. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondisci con queste news

Calabria, la rockstar denuncia tutti. Steve Tyler tradito dal borgo dei nonni - X Vai su X

Rockstar Games licenzia decine di dipendenti; sindacato denuncia un'azione antisindacale, l'azienda parla di cattiva condotta. https://www.everyeye.it/notizie/rockstar-casa-gta-6-licenziato-40-dipendenti-perche-838504.html?utm_medium=Social&utm_sour - facebook.com Vai su Facebook

Calabria, museo del rock mai nato: Tyler denuncia tutti. Tra gli indagati anche due ex sindaci - Una diffida del frontman degli Aerosmith è all’origine dell’indagine che ha scoperchiato truffe, appalti truccati e episodi di corruzione e concussione nel piccolo borgo calabrese ... Si legge su citynow.it

Steven Tyler denuncia il borgo dei suoi nonni: il museo del rock diventa un caso di truffe e appalti falsi in Calabria - Doveva essere il museo del rock dedicato a Steven Tyler, un progetto da sogno per Cotronei, piccolo borgo del crotonese da cui partì il nonno della star degli Aerosmith. msn.com scrive

“In fumo 1.3 milioni di euro destinati a un polo museale per il cantante e a una scuola di musica mai realizzata”: Steven Tyler denuncia il Borgo del nonno - Il frontman degli Aerosmith ha diffidato le autorità locali di Cotronei dopo lo scandalo sui fondi destinati a un museo e una scuola di musica ... Riporta ilfattoquotidiano.it