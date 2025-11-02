La decisione del CdA dopo le dimissioni del presidente Angelini Oggi il derby con Castelfidardo | una partita da non fallire La Recanatese nelle mani di Massimiliano Guzzini
"Era già tutto previsto" cantava a squarciagola Cocciante negli anni ’70 ed il titolo di quel memorabile brano sembra adattarsi alla perfezione alle ultime frenetiche vicende della Recanatese con le dimissioni del Presidente Angelini ed il CdA di ieri mattina che ha chiesto a Massimiliano Guzzini di assumere questo ruolo delicatissimo, visto il momento che definire tormentato è un eufemismo. L’imprenditore, figlio d’arte, con "grande senso di responsabilità" ha accettato l’incarico con l’obiettivo, si legge in una nota, di mantenere la squadra in Serie D e di non lasciarla a suo tempo nelle mani del sindaco con la probabile retrocessione in Eccellenza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
