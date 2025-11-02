La De Sanctis di Formula 3 | come va in pista la monoposto con motore 1.6 Alfa Romeo

Vediamo com'è fatta la De Sanctis Formula 3 sulla quale venne montato, nel 1971, per la prima volta un motore Alfa Romeo di 1.6 litri, cilindrata che ha favorito il rilancio e la crescita della categoria propedeutica per eccellenza nel motorsport. L'abbiamo provata sulla pista di Imola, nel contesto dell'Historic Minardi Day. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

