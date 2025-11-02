La Coppa dei bravi Interlaghi-trofeo Kong nelle mani di Francesco Colaninno del team di Luna Rossa
Federico Colaninno, trimmer ventiseienne di Gaeta (Latina), del team di Luna Rossa Prada, ha vinto nel Golfo di Lecco l’edizione 2025 della “Coppa dei Bravi Interlaghi - Trofeo Kong” regata benefica di tipo match-race promossa dalla società Canottieri Lecco Vela. Colaninno, con in equipaggio. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
EVENTI DEL WEEKEND A LECCO Un fine settimana tra vela, stelle e racconti da brividi! ? ? Interlaghi - Coppa dei Bravi di vela Manifestazione velistica con 12 timonieri di caratura internazionale 1 e 2 novembre | ore 8.30 Riva Martiri delle Foi - facebook.com Vai su Facebook
TUTTO PRONTO PER IL TROFEO “COPPA DEI BRAVI” 2025 - Si gareggiò su barche di tipo Rivetto di cui Giovanna Negri era “madrina”, barche che fecero la storia della vela. Segnala lecconews.news
La Coppa dei Bravi della Canottieri: 12 big della vela si affrontano nel Golfo di Lecco - race per raccogliere fondi a favore della fondazione benefica di Torben Grael, ex di Luna Rossa. Si legge su today.it
Coppa dei Bravi 2025 a Lecco: dodici timonieri in campo per i match-race - Presentata a Lecco l’edizione 2025 della Coppa dei Bravi, con dodici timonieri internazionali, il Trofeo Kong e una finalità solidale a favore di Projeto Grael, nell’ambito del ciclo Interlaghi. Come scrive nauticareport.it