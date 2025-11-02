la coppa dei bravi interlaghi 2025 va a francesco colaninno del team di luna rossa

Lecco, 2 novembre 2025 - Federico Colaninno, trimmer ventiseienne di Gaeta (Latina), del team di Luna Rossa Prada, ha vinto nel Golfo di Lecco l’edizione 2025 della “Coppa dei Bravi Interlaghi – Trofeo Kong” regata benefica di tipo match-race promossa dalla Società Canottieri Lecco Vela. Colaninno (in equipaggio Andrea Ratti, Michele Anzivino e Gian Giacomo Fogazzaro ) è stato protagonista assoluto nella due giorni di match disputati su imbarcazioni della classe RS21 messi a disposizione della RS21 Italian Class del presidente Davide Casetti. Il giovane velista - già protagonista nel 2024 nella Youth America’s Cup di Barcellona vinta con Luna Rossa sugli AC40, e candidato nel 2027 a far parte del team Italiano a Napoli con gli AC75 di America’s Cup – ha centrato ben quattro vittorie con una sola sconfitta patita contro Tommaso Chieffi una delle leggende azzurre della vela (può vantare 29 titoli mondiali e partecipazioni in Coppa America). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

