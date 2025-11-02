La contestazione dei tifosi contro la Fiorentina | aspettano i giocatori fuori dallo stadio

Dopo la partita i tifosi della curva Fiesole si sono appostati fuori dallo stadio per contestare la Fiorentina: clima di tensione all'esterno del Franchi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Fiorentina in silenzio stampa, Pioli a rischio esonero, contestazione tifosi: cosa sta succedendo - Nel frattempo, i tifosi della Fiorentina hanno deciso di contestare in maniera chiara squadra e società, fermandosi a protestare in gruppo fuori dallo Stadio Franchi. Segnala tuttosport.com

Fiorentina, tensione allo stadio e fischi. Il ko con il Lecce, tifosi viola contestano la squadra - Il team del patron Commisso perde in casa contro una diretta concorrente in zona retrocessione. Si legge su msn.com

Tensione Fiorentina: forze dell’ordine anche davanti al Viola Park per prevenire contestazioni - Dopo le proteste dei tifosi di fronte al Franchi, che si sono risolte con cori molto duri contro team e società, le forze dell’ordine monitorano i punti caldi. Riporta msn.com