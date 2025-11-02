Dopo il tiebreak vittorioso con Porto Viro e dopo quello perso a Macerata, la Consar Ravenna torna in campo oggi pomeriggio, alle 18, al Pala de André (arbitri Jacobacci e Nava; biglietti a 25 e 16 euro; diretta in chiaro su Dazn) per affrontare Taranto. Si tratta di un big match, visto che i pugliesi, retrocessi lo scorso anno dalla Superlega, non hanno nascosto il desiderio di volerci tornare in fretta. Il sestetto di coach Valentini è invece alla ricerca del primo successo pieno. Il clima del Pala de André potrebbe risultare importante nell’economia del risultato, aiutando i giallorossi a sovvertire un pronostico che, in partenza, non li vede favoriti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Consar senza paura. Ma Taranto è squadra vera