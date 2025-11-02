La confessione di Ricciardi | green pass voluto dai francesi
Il consulente di Roberto Speranza ha rivendicato una delle costrizioni più inique, rivelando la matrice «macroniana» del patentino. E per capire la gravità del virus ha dovuto parlare coi cinesi, che gli hanno suggerito il da farsi. Intanto Roberto Burioni riattacca col morbillo, e Matteo Bassett i spara contro. la plastica. 🔗 Leggi su Laverita.info
