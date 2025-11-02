la commissione della regione a monte sole

Educare alla pace, al rispetto dei diritti umani, favorire rapporti senza conflitti tra popoli e culture diverse, lavorare per una società che contrasti fortemente il razzismo, contrastare ogni forma di violenza contro la persona e il suo ambiente. Dal 2013 al 2025 sono state quasi 200mila le persone coinvolte nelle attività della Scuola di Pace di Monte Sole. Ogni anno ci sono 8mila studenti coinvolti in attività per promuovere pace, democrazia e memoria. Questo il biglietto da visita della fondazione nata nel 2002 anche grazie alla Regione che ha sede a Marzabotto, dove i nazisti tra il 29 settembre e il 5 ottobre 1944 portarono a termine una serie di massacri nei confronti della popolazione civile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

