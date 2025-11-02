La commissione della Regione a Monte Sole
Educare alla pace, al rispetto dei diritti umani, favorire rapporti senza conflitti tra popoli e culture diverse, lavorare per una società che contrasti fortemente il razzismo, contrastare ogni forma di violenza contro la persona e il suo ambiente. Dal 2013 al 2025 sono state quasi 200mila le persone coinvolte nelle attività della Scuola di Pace di Monte Sole. Ogni anno ci sono 8mila studenti coinvolti in attività per promuovere pace, democrazia e memoria. Questo il biglietto da visita della fondazione nata nel 2002 anche grazie alla Regione che ha sede a Marzabotto, dove i nazisti tra il 29 settembre e il 5 ottobre 1944 portarono a termine una serie di massacri nei confronti della popolazione civile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Argomenti simili trattati di recente
SUD TV. . Luca Cascone, presidente della Commissione Trasporti della Regione Campania e candidato alle prossime elezioni regionali, nella lista "A Testa Alta", parla dello sviluppo infrastrutturale di Battipaglia e della Piana del Sele. Temi affrontati, l’arrivo d Vai su Facebook
La commissione della Regione a Monte Sole - Educare alla pace, al rispetto dei diritti umani, favorire rapporti senza conflitti tra popoli e culture diverse, lavorare per una società che contrasti fortemente il razzismo, contrastare ogni forma ... Riporta msn.com
Simona Lembi eletta nel consiglio della Scuola di Pace di Monte Sole - Sarà Simona Lembi del Pd la nuova rappresentante della Regione nel consiglio di indirizzo della Fondazione Scuola di Pace di Monte Sole. Da ilrestodelcarlino.it
Regione, la maggioranza non c'è: stop in commissione alle nomine nella società - Per la prima volta una commissione consiliare ieri avrebbe dovuto analizzare ed esprimere il parere su alcune nomine proposte dalla giunta regionale per le società controllate o partecipate, come ... Riporta quotidianodipuglia.it