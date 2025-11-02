SANTA CROCE Un robot per guidare i visitatori alla scoperta delle collezioni. La conceria Vignola Nobile ha inaugurato a Santa Croce, in via del Bosco, 99 il primo Self Showroom della concia. Il robot intelligente si chiama NoBot e sarà lui a mostrare le collezioni grazie ad un collegamento diretto in telepresenza con la sede principale di Solofra (Avellino). I clienti potranno così ricevere assistenza in tempo reale e vivere una nuova esperienza: moderna, efficiente e sempre disponibile. Un nuovo modo di vivere la tradizione conciaria italiana con pelli d’agnello in mostra, materiali di altissima qualità, nel cuore del distretto conciario toscano: un modo per avvicinarsi ai più importanti brand del lusso, rafforzando quel filo che unisce Campania e Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La collezione? La mostra il robot. Il debutto alla Vignola Nobile