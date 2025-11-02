La città dei tre ponti e mezzo Un incontro pubblico e l' affondo del sindaco di Lecco sul quarto ponte

La città dei tre ponti (e mezzo). Questo il titolo dell'incontro pubblico promosso dal Comune di Lecco e dedicato al progetto del cosiddetto “quarto ponte”, il cui cantiere Anas è allestito a Lecco in zona Bione. Un'opera ormai giunta nella sua fase conclusiva, con l'apertura prevista per il 26. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

citt224 tre ponti mezzoLa città dei tre ponti (e mezzo): una serata sul progetto del “quarto ponte” - Il Comune di Lecco promuove un incontro pubblico dedicato al progetto del cosiddetto “quarto ponte”, il cui cantiere Anas è ... Lo riporta resegoneonline.it

