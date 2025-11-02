La Cina l’America e noi Pace gelida fra i giganti E l’Europa resta immobile

Roma, 2 novembre 2025 – “Spetta???? a chi ha legato il sonaglio al collo della tigre il compito di toglierlo”. Quando Xi Jinping pronunciò queste parole, i presenti raccontano che Joe Biden, in video collegamento dallo Studio Ovale, restò per qualche secondo congelato. Il messaggio, pur nella lingua criptica della parabola, suonava lapidario. Correva l’anno 2022, la guerra in Ucraina era appena scoppiata, e nello smarrimento del mondo solo una cosa appariva inequivocabile: se c’era qualcuno che poteva dissuadere Putin dal suo piano incendiario, quel qualcuno era proprio l’amico e alleato Xi. Biden tentò una mossa in tal senso, pur timida e maldestra. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La Cina, l’America e... noi. Pace gelida fra i giganti. E l’Europa resta immobile

Leggi anche questi approfondimenti

L’Asse degli espansionisti di Cina, Russia, Iran e Corea del Nord è una grave minaccia per la pace, la libertà e la prosperità dell’America e del mondo libero. di Dan Negrea - facebook.com Vai su Facebook

Cina a Onu, impegnati a promuovere colloqui pace su Ucraina-Gaza - "La Cina si è impegnata attivamente per promuovere colloqui di pace su questioni cruciali come la crisi ucraina e il conflitto israelo- Come scrive ansa.it

Cina: Picierno, 'da Pechino nessuna pace, D'Alema non si illuda' - "Un tempo D'Alema discuteva di politica estera con Clinton e Blair, oggi lo vediamo cercare interlocutori altrove. Da iltempo.it

Il Portogallo chiede alla Cina di mediare una pace tra Russia e Ucraina - Il primo ministro portoghese è a Pechino, prima tappa di una visita in Asia che lo porterà anche a Macao e in Giappone Il primo ministro portoghese Luís Montenegro ha invitato il leader cinese, Xi ... it.euronews.com scrive