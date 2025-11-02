la cina attacca la moda europea

E’ difficile capire come mai dopo aver “regalato” alla Cina l’automotive, immolando sull’altare della transizione ecologica brand storici e d’eccellenza in nome di una corsa accelerata e perdente verso l’elettrico su cui Pechino ha il monopolio, i burocrati di Bruxelles abbiano deciso di consegnare ai colossi dell’e-commerce asiatici anche il mercato del tessile e della moda. Le grandi piattaforme di fast e ultra fast fashion, dopo aver rivoluzionato il settore a colpi di prezzi stracciati e di sofisticate strategie di marketing, ora stanno anche facendo terra bruciata dei valori occidentali quali la qualità, la tradizione artigiana e la durevolezza. 🔗 Leggi su Panorama.it

