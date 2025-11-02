La Cina attacca la moda europea

Panorama.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E’ difficile capire come mai dopo aver “regalato” alla Cina l’automotive, immolando sull’altare della transizione ecologica brand storici e d’eccellenza in nome di una corsa accelerata e perdente verso l’elettrico su cui Pechino ha il monopolio, i burocrati di Bruxelles abbiano deciso di consegnare ai colossi dell’e-commerce asiatici anche il mercato del tessile e della moda. Le grandi piattaforme di fast e ultra fast fashion, dopo aver rivoluzionato il settore a colpi di prezzi stracciati e di sofisticate strategie di marketing, ora stanno anche facendo terra bruciata dei valori occidentali quali la qualità, la tradizione artigiana e la durevolezza. 🔗 Leggi su Panorama.it

la cina attacca la moda europea

© Panorama.it - La Cina attacca la moda europea

Approfondisci con queste news

Confindustria Moda: «Il sistema italiano è sotto attacco della Cina» - Il presidente Luca Sburlati: «Dobbiamo far sentire le istanze della filiera al governo». Da ilsole24ore.com

cina attacca moda europeaSotto attacco dall’ultra fast fashion, la moda italiana difende la sostenibilità - Nessuno dei colossi del fast fashion al Venice Sustainable Fashion Forum: la moda che riflette sul proprio futuro è quella del lusso, dell’artigianato e delle ... Secondo repubblica.it

Moda: Sburlati (Confindustria), made in Italy sotto attacco dalla Cina - "Il nostro sistema moda e' sotto attacco: nei primi sei mesi del 2025 il nostro export flette del 4% ... Lo riporta borsaitaliana.it

Cerca Video su questo argomento: Cina Attacca Moda Europea