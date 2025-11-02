La Cina a un passo dalla parità scientifica con gli Usa Cosa è cambiato e come | tutti i dati

La Cina sta rapidamente accorciando le distanze dagli Stati Uniti nella corsa alla leadership mondiale della ricerca scientifica. Lo rivela uno studio pubblicato su Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) a firma di Renli Wu, Christopher Esposito e James Evans dell’ Università di Chicago, che ha analizzato oltre sei milioni di pubblicazioni scientifiche internazionali prodotte tra il 2010 e il 2023. La ricerca propone un nuovo metodo per misurare il potere scientifico globale, spostando l’attenzione dal semplice conteggio di articoli e citazioni al ruolo effettivo di guida nelle collaborazioni internazionali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

