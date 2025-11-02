Le indagini archeologiche in corso nel centro di Camerino, nell’area di demolizione dell’ex albergo Roma e del cinema Betti, stanno riportando alla luce testimonianze che arricchiscono la conoscenza del passato più antico della città. Il 24 ottobre si è svolto un sopralluogo congiunto, alla presenza del soprintendente Giovanni Issini e di Federica Erbacci della soprintendenza archeologia, del sindaco Roberto Lucarelli, dell’architetto Marta Simonelli dell’Usr, con il progettista Tobia Oresti e il direttore dei lavori Franco Carucci, per verificare l’andamento delle indagini e condividere la complessità e "straordinaria rilevanza" del contesto archeologico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La chiesa di San Michele riemerge dagli scavi