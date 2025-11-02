Vieira ha rescisso il contratto con il Genoa: il peggior inizio di stagione nella storia del club e una carriera da allenatore lunga dieci anni ma senza mai decollare. E indovinate chi è intervenuto subito? Esatto, Mario Balotelli. L’attaccante non ha mai nascosto la sua antipatia per l’ex campione del mondo, con cui ha avuto più di uno scontro sia ai tempi del Nizza che, più recentemente, al Genoa, dove Vieira lo aveva spesso lasciato in panchina. «Il karma è una stronza». Difficile aspettarsi poesia da Mario Balotelli, ma una qualità gliela si deve riconoscere: dice (o scrive) sempre quello che pensa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La carriera da allenatore di Vieira è un flop: ormai il suo nome non basta più per garantirgli una panchina (So Foot)