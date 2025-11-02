La carriera da allenatore di Vieira è un flop | ormai il suo nome non basta più per garantirgli una panchina So Foot
Vieira ha rescisso il contratto con il Genoa: il peggior inizio di stagione nella storia del club e una carriera da allenatore lunga dieci anni ma senza mai decollare. E indovinate chi è intervenuto subito? Esatto, Mario Balotelli. L’attaccante non ha mai nascosto la sua antipatia per l’ex campione del mondo, con cui ha avuto più di uno scontro sia ai tempi del Nizza che, più recentemente, al Genoa, dove Vieira lo aveva spesso lasciato in panchina. «Il karma è una stronza». Difficile aspettarsi poesia da Mario Balotelli, ma una qualità gliela si deve riconoscere: dice (o scrive) sempre quello che pensa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Altre letture consigliate
Parla l’allenatore del Bayern Monaco. Scopriamo la carriera dell’ex Dallas che potrebbe esordire questa sera contro le V Nere - facebook.com Vai su Facebook
Il Genoa ufficializza: Vieira non è più l'allenatore del Grifone - In mattinata, il Genoa Cfc con una nota ha ufficializzato l'addio di Vieira, che "non è più l'allenatore della prima squadra". Secondo msn.com
Patrick Vieira esonerato/ Nuovo allenatore Genoa: Roberto Murgita a interim, poi… (oggi 1° novembre 2025) - Patrick Vieira esonerato oggi 1° novembre 2025: nuovo allenatore del Genoa è Roberto Murgita a interim, poi vedremo la società rossoblù a chi si affiderà. Si legge su ilsussidiario.net
Ufficiale, Vieira non è più l’allenatore del Genoa - “ Genoa CFC comunica che Patrick Vieira non è più l’allenatore della Prima Squadra. Come scrive calciocasteddu.it