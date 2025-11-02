La Carrarese giovani sfida l’Atletico Lucca Il Mulazzo proverà a battere il Lucca 55

Il big match della settima giornata del campionato di Prima Categoria, tenendo in cosiderazione i numeri che portano in dote le due suqadre, è senza dubbio la sfida che vedà opposti l’ Atletico Lucca (punti 14) e Carrarese Giovani (11), in programma oggi alle 14,30. La partita rappresenta un passaggio estremamente importante sul cammino a breve periodo della formazione allenata da Incerti che alla vigilia del match ha detto: "Partita difficile come del resto lo sono tutte. L’Atletico Lucca è formazione di assoluto valore tecnico, oggi, ci aspetta una battaglia, i miei devono metterselo bene in testa, dovremo essere concentrati al mille per mille. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

