La Carrarese giovani sfida l’Atletico Lucca Il Mulazzo proverà a battere il Lucca 55
Il big match della settima giornata del campionato di Prima Categoria, tenendo in cosiderazione i numeri che portano in dote le due suqadre, è senza dubbio la sfida che vedà opposti l’ Atletico Lucca (punti 14) e Carrarese Giovani (11), in programma oggi alle 14,30. La partita rappresenta un passaggio estremamente importante sul cammino a breve periodo della formazione allenata da Incerti che alla vigilia del match ha detto: "Partita difficile come del resto lo sono tutte. L’Atletico Lucca è formazione di assoluto valore tecnico, oggi, ci aspetta una battaglia, i miei devono metterselo bene in testa, dovremo essere concentrati al mille per mille. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
In Prima passa la Carrarese sul Capezzano. In Seconda passano il turno New Team, Cintolese. Ghivizzano vince un derby tesissimo Mercoledì di coppa tra Prima e Seconda piena di gol, In Prima categoria la Carrarese Giovani supera il Capezzano con un 3 - facebook.com Vai su Facebook
Serie B, Carrarese-Modena: Calabro sfida il primo della classe, Sottil cambia in difesa - Mercoledì primo ottobre alle 20:30 la Carrarese scende in campo davanti al suo pubblico per affrontare il Modena, primo della classe. Come scrive tuttomercatoweb.com