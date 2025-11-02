La campagna del collettivo Stiamo Fresche Congeliamo gli ovuli non i diritti | La libertà riproduttiva non può dipendere dal reddito

Parte la campagna per rendere la crioconservazione degli ovociti gratuita. Alcune regioni si stanno già muovendo autonomamente ma per non rendere la maternità un privilegio, secondo le promotrici serve un cambiamento a livello nazionale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La campagna del collettivo Stiamo Fresche, Congeliamo gli ovuli, non i diritti: «La libertà riproduttiva non può dipendere dal reddito»

