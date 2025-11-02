La campagna del collettivo Stiamo Fresche Congeliamo gli ovuli non i diritti | La libertà riproduttiva non può dipendere dal reddito
Parte la campagna per rendere la crioconservazione degli ovociti gratuita. Alcune regioni si stanno già muovendo autonomamente ma per non rendere la maternità un privilegio, secondo le promotrici serve un cambiamento a livello nazionale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Alla Campagna contro la violenza di genere della Città di Cuneo ha aderito anche Pensionati FNP CISL Cuneo con il proprio progetto delle panchine rosse, simbolo concreto di un impegno che non può che essere collettivo. Vai su Facebook
Al via "Facce fresche", la nuova campagna del CAAB - È quella degli operatori dell'ortofrutta bolognesi: i commercianti all'ingrosso e i produttori ortofrutticoli che operano nella ... Riporta freshplaza.it