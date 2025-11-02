La black list del trio Vagnoli Fonte e Sabene e il loro metodo call out Da Scurati pezzo di m a Iacopo Melio da annientare

Tra gli atti dell’inchiesta per stalking della procura di Monza, dove le attiviste femministe Valeria Fonte, Carlotta Vagnoli e Benedetta Sabene sono indagate per presunti atti persecutori nei confronti del giornalista A.S. e dell’esperta di social media Serena Mazzini, c’è anche una black list. Una sorta di elenco, ricostruisce Di Raimondo su Repubblica, di persone da bersagliare. Quattordici nomi di uomini catalogati per città, professione, numero di follower. Da colpire per via di presunte segnalazioni su presunti comportamenti inappropriati di cui però non c’è conferma solida. Tra i nomi, quello del politico Giuseppe Civati, dell’attivista e politico Iacopo Melio (“ Dobbiamo trovare come neutralizzarlo ”, “ Va annientato ”), dei giornalisti Dino Giarrusso (ex parlamentare europeo), Emilio Mola, Valerio Nicolosi, del cantante Lodo Guenzi, dell’attore Cristiano Caccamo. 🔗 Leggi su Open.online

