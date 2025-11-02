La basilica di San Benedetto patrono d’Europa rinasce
Arezzo, 2 novembre 2025 – . Alla cerimonia presente anche il sindaco Agnelli riconfermando l’amicizia nata in questi anni tra la città di C astiglion Fiorentino e Norcia. “Per chi come me ha visto di persona le macerie della Basilica di San Benedetto di Norcia dopo il terribile terremoto del 2016 in cui rimase in piedi solo la facciata centrale, è stata davvero una forte emozione poter partecipare alla riapertura al culto dopo 9 anni di questa Chiesa simbolo della volontà di rinascere del popolo Nursino”. Così il sindaco Mario Agnelli all’indomani della cerimonia di riapertura e dedicazione della Basilica di San Benedetto. 🔗 Leggi su Lanazione.it
