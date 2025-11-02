La base di Pituffik | l’occhio dell’allerta missilistica USA e il nuovo fronte dell’Artico

Nel lessico della difesa americana, la Groenlandia non è un’isola remota ma una finestra sul Polo Nord. Da lì passano, per geometria terrestre, le traiettorie più brevi di missili balistici intercontinentali lanciati dall’Eurasia verso il Nord America. È su questa logica che nasce e si consolida la Pituffik Space Base, ex Thule Air Base, oggi pilastro del sistema di early warning missilistico degli Stati Uniti. Gestita dal 12th Space Warning Squadron, la base ospita l’imponente radar phased-array ANFPS-132 UEWR, un sensore capace di “vedere” un lancio di ICBM o SLBM in pochi secondi, calcolarne rotta e tempo d’impatto, e attivare la catena di comando del NORAD, il network di difesa congiunta USA-Canada. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - La base di Pituffik: l’occhio dell’allerta missilistica USA e il nuovo fronte dell’Artico

Altre letture consigliate

Vance in Groenlandia alla base Pituffik, cos'è l'avamposto militare cruciale per la difesa americana - presidente degli Stati Uniti JD Vance è atteso in Groenlandia, dove visiterà una base degli Stati Uniti assieme alla moglie Usha Vance. Da ilmessaggero.it

Groenlandia, la base di Pituffik Space strategica in caso di attacco nucleare della Russia: ecco perché Trump punta all'annessione - 000 abitanti e un'estensione di sette volte l'Italia, è da anni nel mirino degli americani. Segnala ilmessaggero.it

Groenlandia, Vance e la moglie visiteranno solo la base spaziale Pituffik - La visita del vicepresidente JD Vance e della second lady Usha alla base spaziale Usa di Pituffik avverrà in sostituzione della visita precedentemente annunciata della second lady alla gara di slitte ... Segnala lapresse.it