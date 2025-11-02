La barzelletta della mancanza della libertà di espressione L’opinione di Merlo

Quando si parla della mancanza della libertà di espressione nel nostro Paese, frutto – come ovvio e scontato – della mancanza di democrazia e di libertà, si ha la sensazione di essere a teatro. O al cinema o in qualche luogo di divertimento e di grasse risate. Invece no, e non si può neanche scherzarci troppo su perché c’è un intero schieramento politico, il cosiddetto ‘campo largo’ della sinistra progressista, che nel nostro Paese sostiene apertamente e quotidianamente queste barzellette. Non voglio infierire e mi fermo alla categoria più esposta e più popolare di questa denuncia. Cioè quelli che ogni sera, oppure ogni settimana, attraverso i programmi televisivi che conducono o a cui partecipano regolarmente, lanciano accuse precise e altisonanti. 🔗 Leggi su Formiche.net

