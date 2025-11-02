La barra di ricerca di Google Chrome non è più la stessa con i nuovi comandi AI
Su Google Chrome Canary è possibile sperimentare una nuova versione della barra di ricerca con due nuovi tasti AI. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
Google integra nuove funzioni AI sulla barra di ricerca Chrome - Google sperimenta in Chrome Canary Nano Banana per generare immagini e Deep Search per ricerche approfondite basate su Gemini. Come scrive msn.com
Google sta testando su Chrome una nuova barra di ricerca dedicata all’AI Mode - La nuova barra di ricerca dedicata alla funzione AI Mode potrebbe arrivare in Italia. Riporta multiplayer.it
Chrome, tutto quello che puoi fare con la barra di ricerca (oltre alle ricerche) - In genere viene usato solo dagli sviluppatori, ma la barra degli indirizzi e la casella di ricerca in alto su Google Chrome hanno un nome ufficiale: omnibox. Come scrive wired.it