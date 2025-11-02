La ballerina francavillese Giulia Ugolini con il Murmuration Concept a ' Tù sì que vales' VIDEO

Coordinazione, precisione millimetrica e senso del ritmo incredibile: ha lasciato tutti a bocca aperta l’esibizione su Canale 5 del Murmuration Concept, collettivo di ballerini diretti dal coreografo Sadeck Berrabah. Sul palco di “Tù sì que vales”, in prima serata sabato 1 novembre, con loro. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

