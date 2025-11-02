La 9ª giornata L’Urania ferma la capolista Verona Anche Rieti in vetta in attesa di Pesaro

Con il successo esterno di Rieti sul campo di Mestre 94-102 e la vittoria interna a sorpresa dell’ Urania Milano 79-73 nel testacoda con la capolista Tezenis Verona, è iniziata in modo scoppiettante ieri sera la nona giornata del campionato di A2. Guardando proprio alla vetta della classifica, oggi Pesaro sarà di scena sul parquet di Cremona con l’obiettivo di conquistare il primato solitario staccando proprio Verona e Rieti. Poi, riflettori su Livorno-Rimini e Pistoia-Fortitudo, due sfide che mettono in palio punti pesanti fra ambizioni di promozione e corsa playoff. A sua volta Brindisi ospita tra le mura amiche del PalaPentassuglia una Cividale che sembra aver ritrovato la chiave dopo un avvio a rilento, mentre anche Scafati-Cento si preannuncia gara equilibrata e vibrante. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

