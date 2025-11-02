L' addio all' amica scomparsa passa attraverso le sue borse in un video diventatao virale sui social

Un gruppo di ragazze ha scelto di ricordare la loro amica Jaimie, scomparsa a 37 anni, mostrando su TikTok la sua collezione di borse di lusso dal valore di 40 mila dollari. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - L' «addio» all'amica scomparsa passa attraverso le sue borse, in un video diventatao virale sui social

