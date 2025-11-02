Kvaratskhelia tanto gioco ma zero gol | il georgiano fatica a incidere in Ligue1 L’Equipe
Kvaratskhelia va così e così al Psg: l’ex Napoli partecipa molto al gioco, sia in fase difensiva che offensiva, ma in termini di gol e assist incide ancora troppo poco. L’Équipe esordisce così commentando la vittoria di ieri sera del Psg in casa sul Nizza per 1-0 con gol decisivo al 94esimo: “Vedendo la rabbia di Khvicha Kvaratskhelia dopo la sua spizzata decisiva su corner per Gonçalo Ramos, la sua gioia mentre andava a congratularsi con Lee Kang-in, l’autore del corner, e la sua esultanza dopo il gol liberatorio della sua squadra al 94’, si poteva facilmente intuire il sollievo del georgiano”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Contro il Nizza lo ha salvato l'assist decisivo al 94esimo con una spezzata di testa. Kvara va meglio in Champions con difese meno chiuse. Ma difende anche tanto