Kvaratskhelia va così e così al Psg: l’ex Napoli partecipa molto al gioco, sia in fase difensiva che offensiva, ma in termini di gol e assist incide ancora troppo poco. L’Équipe esordisce così commentando la vittoria di ieri sera del Psg in casa sul Nizza per 1-0 con gol decisivo al 94esimo: “Vedendo la rabbia di Khvicha Kvaratskhelia dopo la sua spizzata decisiva su corner per Gonçalo Ramos, la sua gioia mentre andava a congratularsi con Lee Kang-in, l’autore del corner, e la sua esultanza dopo il gol liberatorio della sua squadra al 94’, si poteva facilmente intuire il sollievo del georgiano”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Kvaratskhelia, tanto gioco ma zero gol: il georgiano fatica a incidere in Ligue1 (L’Equipe)