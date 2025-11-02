Kostic è stato elogiato così dai giornali dopo la sua prestazione in Cremonese Juve. Ecco il giudizio per l’esterno serbo. Un gol per scacciare gli incubi, un compleanno per celebrare la rinascita. La prima Juventus di Luciano Spalletti riparte da Filip Kostic. L’esterno serbo è stato il grande protagonista della vittoria per 2-1 contro la Cremonese, segnando un gol che mancava da un’eternità e candidandosi a un ruolo da protagonista nel nuovo corso bianconero. PAGELLE CREMONESE JUVE: I VOTI AI PROTAGONISTI La fine di un incubo: un gol dopo 598 giorni. Una liberazione. Non c’è altro modo per descrivere la rete siglata da Kostic dopo appena 2 minuti di gioco allo Zini. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kostic torna a brillare, i giornali lo premiano dopo Cremonese Juve: «Nel post Tudor ha ritrovato un suo posto sulla scena». Il suo voto!