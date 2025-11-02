Kostic Juventus giornata da incorniciare per il serbo | il messaggio social dell’esterno dopo il successo con la Cremonese – FOTO

Kostic Juventus, l’esterno festeggia sui social: il gol all’esordio di Spalletti e il premio MVP nel giorno del suo 33° compleanno. Una giornata perfetta, la più bella da quando è tornato a Torino. Filip Kostic si è preso la scena nell’esordio vincente di Luciano Spalletti, trascinando la Juventus alla vittoria per 2-1 contro la Cremonese. E lo ha fatto nel giorno del suo 33° compleanno. Un gol, una prestazione da MVP e tre punti fondamentali: l’esterno serbo ha affidato a Instagram la sua gioia, ringraziando tutti per l’affetto e spronando la squadra a continuare su questa strada. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Filip Kostic (@filipkostic) Kostic: un post per celebrare una serata magica. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

