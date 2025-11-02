Kostic Juve il serbo ora brilla | gol e minuti importanti sotto la gestione Spalletti come può cambiare il suo futuro Le ultimissime
di Luca Fioretti Kostic Juve, l’esordio di Spalletti ribalta le gerarchie: il serbo gioca 79 minuti, segna e supera l’intero minutaggio dell’era Tudor. Un dato, più di ogni altro, fotografa l’inizio della rivoluzione di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus: Filip Kostic. In una sola partita, la prima del nuovo corso, il tecnico di Certaldo ha concesso all’esterno serbo un minutaggio superiore a quello accumulato in tutto il resto della stagione. Un segnale inequivocabile secondo la Gazzetta dello Sport: le gerarchie sono azzerate, si riparte da zero. Kostic: da esubero a uomo-simbolo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Scopri altri approfondimenti
Nemmeno il tempo di sedersi in panchina e di godersi l'emozione del debutto (la sua espressione dice tutto), che la Juventus è passata in vantaggio con il gol di Kostic. Poi una Juve che ha giocato una buona partita. Ha creato diverse occasioni da gol. Ha tro - facebook.com Vai su Facebook
Ottima Juve a Cremona, #Kostic la sblocca dopo 2 minuti. Palo di #Locatelli - X Vai su X
Spalletti inventa e vince. Nuova Juve già a tutto gas. Colpo con Kostic-Cambiaso - Nella ripresa un calo che costa il gol di Vardy, ma in campo c’è uno spirito diverso . sport.quotidiano.net scrive
Cremonese-Juventus 1-2 - Kostic e Cambiaso regalano la prima gioia a Spalletti - Nella ripresa è Cambiaso a mettere una seria ipoteca sul match, ma qualche sussulto lo regala ... Si legge su tuttojuve.com
Serie A - Cremonese-Juventus 1-2: buona la prima per Spalletti con Kostic e Cambiaso. A nulla vale il gol grigiorosso di Vardy all'83' - e uno a rimorichio di Cambiaso all'86' regalano a Luciano Spalletti la vittoria ... Si legge su eurosport.it