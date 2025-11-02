Kostic Juve il serbo ora brilla | gol e minuti importanti sotto la gestione Spalletti come può cambiare il suo futuro Le ultimissime

di Luca Fioretti Kostic Juve, l’esordio di Spalletti ribalta le gerarchie: il serbo gioca 79 minuti, segna e supera l’intero minutaggio dell’era Tudor. Un dato, più di ogni altro, fotografa l’inizio della rivoluzione di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus: Filip Kostic. In una sola partita, la prima del nuovo corso, il tecnico di Certaldo ha concesso all’esterno serbo un minutaggio superiore a quello accumulato in tutto il resto della stagione. Un segnale inequivocabile secondo la Gazzetta dello Sport: le gerarchie sono azzerate, si riparte da zero. Kostic: da esubero a uomo-simbolo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

