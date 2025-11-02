Kostic a DAZN | Pagherò la cena a Dusan e alla squadra perché questi tre punti sono importanti Sulla rete segnata…
Kostic ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo Cremonese Juve: tutte le dichiarazioni del calciatore sul match. Kostic ha parlato ai microfoni di DAZN dopo Cremonese Juve: tutte le dichiarazioni sul match di Serie A. PAROLE – «Al di là delle indicazioni tattiche, la palla arriva, ho seguito l'azione, sono stato fortunato e quindi ho fatto gol, questo è l'importante». PAGHERAI LA CENA – «Certo, pago la cena per Dusan, per la squadra, questo gol è molto importante, tre punti».
