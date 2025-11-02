Koopmeiners Juventus nuova vita da braccetto sinistro? Dentro all’esperimento tattico di Spalletti i numeri contro la Cremonese celano questa verità

Koopmeiners Juventus, nuova vita da braccetto sinistro? Come è andato l’esperimento tattico di Spalletti contro la Cremonese. Ecco i numeri. Una mossa a sorpresa, un esperimento tattico inaspettato. Nella sua gara d’esordio sulla panchina della Juventus, vinta 2-1 a Cremona, Luciano Spalletti ha stupito tutti, schierando Teun Koopmeiners nel ruolo inedito di “ braccetto” sinistro della difesa a tre. PAGELLE CREMONESE JUVE: I VOTI AI PROTAGONISTI L’esperimento di Spalletti. Costretto a fare i conti con un reparto difensivo decimato (out Bremer, Kelly e Cabal), il neo-tecnico bianconero ha scelto di arretrare l’olandese, riportandolo in una posizione che ricopriva a inizio carriera all’AZ Alkmaar. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Koopmeiners Juventus, nuova vita da braccetto sinistro? Dentro all’esperimento tattico di Spalletti, i numeri contro la Cremonese celano questa verità

