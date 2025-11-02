Koopmeiners Juve Spalletti non chiude all’ipotesi | Vederlo sempre lì dietro? Ci si può pensare ma voglio dire una cosa su di lui

Koopmeiners Juve, il tecnico promuove l’esperimento: l’olandese braccetto sinistro convince, l’allenatore non esclude di riproporlo. È stato il colpo di teatro della prima  Juventus  di  Luciano Spalletti:  Teun Koopmeiners  schierato difensore centrale. Una mossa shock, dettata dall’emergenza totale nel reparto (con Bremer, Kelly e Cabal ai box), che ha spiazzato tutti. Ma l’azzardo ha pagato: la  Juve  ha vinto 2-1 a Cremona e l’olandese ha disputato una partita ordinata e senza sbavature. Nel post-partita, il tecnico ha promosso l’esperimento, aprendo a scenari futuri inaspettati. Koopmeiners: la spiegazione di Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

