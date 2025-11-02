Koopmeiners alla Calafiori la Gazzetta non ha dubbi | è lui il primo colpo ad effetto dell’era Spalletti! Olandese promosso a Cremona

Koopmeiners, l’invenzione del tecnico paga: l’olandese, schierato braccetto alla Calafiori, gioca una partita ordinata. Sufficienza per lui. È stata la sorpresa più clamorosa, il primo, vero colpo di teatro dellera  Luciano Spalletti:  Teun Koopmeiners  difensore centrale. Nell’esordio vincente per 2-1 contro la  Cremonese, il nuovo tecnico, in piena emergenza difensiva (out Bremer, Kelly e Cabal), ha reinventato l’olandese in un ruolo inedito, almeno per la sua avventura in bianconero. Una mossa rischiosa, un azzardo che, secondo le pagelle de  La Gazzetta dello Sport, ha pagato: prestazione sufficiente, da 6 in pagella. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

