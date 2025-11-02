Kiev | Rafforzata la difesa aerea grazie a Berlino Attaccata una petroliera sul mar Nero Nel Donetsk prosegue la battaglia

L’Ucraina sta continuando a rafforzare la difesa aerea. Mentre continuano i negoziati per ulteriori “passi comuni” in questa direzione, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato su X di aver incrementato, grazie a Berlino, la componente di Patriot, i sistemi missilistici di difesa aerea a lungo raggio americani. Intanto in Russia un attacco di droni ucraini ha provocato un incendio su una petroliera e nelle infrastrutture del porto di Tuapse. Nella giornata di oggi migliaia di case ucraine sono rimaste senza elettricità a causa di un attacco russo avvenuto durante la notte nella regione di Zaporizhzhia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Kiev: “Rafforzata la difesa aerea grazie a Berlino”. Attaccata una petroliera sul mar Nero. Nel Donetsk prosegue la battaglia

News recenti che potrebbero piacerti

Si combatte a Pokrovsk. Mosca tenta l'affondo per controllo roccaforte, controffensiva di KievIl Ministero della Difesa ucraina, l'esercito russo ha perso 31mila soldati nel mese di ottobre #Pokrovsk #GuerraUcraina #ConflittoRussiaUcraina #OffensivaRussa #C - facebook.com Vai su Facebook

Usa pronti a vendere i Patriot all’Ucraina, Kiev: «Ci servono 25 sistemi missilistici» - «Stiamo preparando un contratto per 25 sistemi Patriot». Si legge su ilmessaggero.it

Ucraina, Zelensky a Trump: «Dopo Gaza puoi fermare Putin». Tra i temi la difesa aerea e i missili a lungo raggio - I sistemi di difesa aerea russi hanno distrutto e intercettato 42 droni ucraini nelle regioni durante la notte, ha fatto sapere il ministero della Difesa russo, riportato ... Come scrive ilmattino.it

Ucraina, F-16, Gripen e Rafale, i tre jet per la flotta di Kiev (composta da 250 aerei) - L'Ucraina sta lavorando per costruire una flotta di 250 moderni aerei da combattimento, tra cui F- Lo riporta msn.com