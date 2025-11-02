Kenya frana nella Rift Valley | 21 morti

3.00 Piogge torrenziali scuotono il Kenya: una frana nella Rift Valley ha causato almeno 21 morti e oltre 30 dispersi. Decine di feriti sono stati soccorsi, mentre la Croce Rossa keniota diffonde immagini drammatiche di vaste colate di fango e inondazioni. Le autorità stanno coordinando evacuazioni aeree nelle zone più colpite, cercando di mettere in salvo chi è rimasto intrappolato. Il bilancio potrebbe aggravarsi nelle prossime ore mentre continua la risposta emergenziale. L'intera nazione è sotto shock per questa tragedia. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it