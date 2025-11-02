Kenya frana nella Rift Valley | 21 morti
3.00 Piogge torrenziali scuotono il Kenya: una frana nella Rift Valley ha causato almeno 21 morti e oltre 30 dispersi. Decine di feriti sono stati soccorsi, mentre la Croce Rossa keniota diffonde immagini drammatiche di vaste colate di fango e inondazioni. Le autorità stanno coordinando evacuazioni aeree nelle zone più colpite, cercando di mettere in salvo chi è rimasto intrappolato. Il bilancio potrebbe aggravarsi nelle prossime ore mentre continua la risposta emergenziale. L'intera nazione è sotto shock per questa tragedia. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
KENYA – Futura Club Twiga Savana, tramonti infuocati e il fascino dei lodge africani ti aspettano! Speciale Natale 8 notti Partenza il 17 dicembre da Milano e Roma €2.200 a persona ? Vivi un Natale diverso, tra mare cristallino, villaggi Masai e tra - facebook.com Vai su Facebook
Maltempo in Kenya, frana nella Rift Valley: decine di morti - Secondo le autorità 19 persone sono state tratte in salvo e un numero imprecis ... Segnala tg24.sky.it
Kenya, frana nella Rift Valley: almeno 21 morti e decine di dispersi - Lo ha riferito il ministro degli Interni, Kipchumba Murkomen: "Stiamo lavorando con la massima urgenza per coordinare ... Secondo msn.com
Maltempo Kenya, almeno 21 morti per una frana nella Rift valley - «Stiamo lavorando con la massima urgenza per coordinare le operazioni di soccorso, estendere l'assistenza umanitaria e stare al fianco delle famiglie colpite dalla catastrofe della frana di Marakwet ... Scrive bluewin.ch