Kenya frana devasta la Rift Valley | 21 morti e 30 dispersi
Almeno 21 persone sono morte e altre 30 sono disperse dopo una frana che ha colpito la regione occidentale del Rift Valley, in Kenya. Più di 1.000 case sono state distrutte dalle frane di fango nella zona collinare di Chesongoch nella contea di Elgeyo Marakwet, nel Kenya occidentale. Diverse strade sono state interrotte e il governo ha trasportato in aereo 30 sopravvissuti gravemente feriti all’ospedale di Eldoret City. Gli sforzi dei soccorritori sono continuati fino a sabato, nonostante le forti piogge, mentre le agenzie di soccorso cercavano tra i detriti le persone scomparse. L’area collinare di Chesongoch è soggetta a frane che hanno causato la morte di dozzine di persone in due distinti incidenti nel 2010 e nel 2012. 🔗 Leggi su Lapresse.it
