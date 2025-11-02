kate middleton sconfitta da william promossa la linea dura contro andrea

La linea dura di William è apprezzata dal popolo. Proprio così: William e Kate sono i due membri della Famiglia Reale più amati. Nelle ultime settimane, ben prima dell’ennesimo scandalo di Andrea, si è parlato molto del ruolo svolto da William nella decisione di Carlo. Da tempo il Principe desidera che lo zio venga allontanato dalla Famiglia Reale, tanto da aver avuto una telefonata di dieci minuti con il padre Carlo in cui era “fuori di testa”. Kate Middleton e il Principe William. Secondo un sondaggio Ipsos, il Principe William è oggi il membro più amato di tutta la Monarchia britannica, superando persino Kate Middleton. 🔗 Leggi su Dilei.it

