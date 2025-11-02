Kate Middleton sconfitta da William promossa la linea dura contro Andrea
La linea dura di William è apprezzata dal popolo. Proprio così: William e Kate sono i due membri della Famiglia Reale più amati. Nelle ultime settimane, ben prima dell’ennesimo scandalo di Andrea, si è parlato molto del ruolo svolto da William nella decisione di Carlo. Da tempo il Principe desidera che lo zio venga allontanato dalla Famiglia Reale, tanto da aver avuto una telefonata di dieci minuti con il padre Carlo in cui era “fuori di testa”. Kate Middleton e il Principe William. Secondo un sondaggio Ipsos, il Principe William è oggi il membro più amato di tutta la Monarchia britannica, superando persino Kate Middleton. 🔗 Leggi su Dilei.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Rivela l'artista Chris Levine che Kate Middleton ha iniziato a meditare. Grazie a un suo ritratto della regina Elisabetta - facebook.com Vai su Facebook
Kate Middleton tra eleganza urbana e fascino country per la visita a sorpresa in Irlanda del Nord insieme a Principe William - X Vai su X
Kate Middleton, William è spietato: “Tolleranza zero e linea dura” - Kate Middleton appoggia il piano di William per soffocare ogni tipo di scandalo che possa mettere in pericolo la Monarchia: tolleranza zero. Lo riporta dilei.it
Principe William esasperato da Andrea. «Un commento scortese a Kate ha dato inizio alla faida tra zio e nipote» - Andrea Mountbatten Windsor è tutto ciò che resta al fratello di re Carlo III, da qualche giorno privato anche del titolo di principe che gli apparteneva dalla nascita e ... Secondo msn.com
Kate chiama Andrea “Duca di Pork”, William minaccia le cugine: gli York messi all'angolo (dopo gli scandali). La lite per il Royal Lodge - Si dice che Kate Middleton abbia dato un soprannome senza mezzi termini al principe Andrea, con cui i rapporti non sono mai stati idilliaci. Come scrive leggo.it