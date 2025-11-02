Karina Cascella choc | Mio padre ci picchiava la sua morte è stata una liberazione

Karina Cascella, opinionista di Aversa, parla di sé. E non senza difficoltà o dolore. La sua è infatti una storia di grandi cicatrici, cominciate già dall’infanzia, essendo cresciuta in una famiglia disfunzionale. A parlarne è lei stessa nell’ultima intervista rilasciata a Verissimo, dove ha. 🔗 Leggi su Casertanews.it

