Juventus Women Ternana streaming LIVE e diretta tv | dove vedere la prossima sfida delle bianconere di Canzi

Juventus Women Ternana streaming LIVE e diretta tv: dove vederla la prossima sfida delle bianconere di Canzi, valida per la 4ª giornata di Serie A. Oggi, domenica 2 novembre 2025, i riflettori sono puntati sulla Serie A Women per la stagione 20252026. È in programma un incontro chiave valido per la quarta giornata di campionato, che vedrà la Juventus Women affrontare la Ternana. Le bianconere scenderanno in campo per questa sfida casalinga presso lo stadio Pozzo-La Marmora di Biella. L’appuntamento per tutti i tifosi è fissato per il primo pomeriggio: il fischio d’inizio è previsto per le ore 15:00. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

