Juventus Women Ternana streaming LIVE e diretta tv | dove vedere la prossima sfida delle bianconere di Canzi
Juventus Women Ternana streaming LIVE e diretta tv: dove vederla la prossima sfida delle bianconere di Canzi, valida per la 4ª giornata di Serie A. Oggi, domenica 2 novembre 2025, i riflettori sono puntati sulla Serie A Women per la stagione 20252026. È in programma un incontro chiave valido per la quarta giornata di campionato, che vedrà la Juventus Women affrontare la Ternana. Le bianconere scenderanno in campo per questa sfida casalinga presso lo stadio Pozzo-La Marmora di Biella. L’appuntamento per tutti i tifosi è fissato per il primo pomeriggio: il fischio d’inizio è previsto per le ore 15:00. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Approfondisci con queste news
?Mese di novembre fitto di impegni tra Italia ed Europa per la Juventus Women di Max Canzi. Le parole del tecnico bianconero nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook
"#juventuswomen" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X
Juventus-Ternana Women: dove vedere la 4ª giornata di Serie A Femminile in TV e in streaming - Ternana Women andrà in scena domenica 2 novembre alle ore 15:00 e verrà trasmessa in diretta su DAZN, piattaforma che detiene i diritti ufficiali della Serie A femminile. Come scrive tag24.it
Serie A Women, Juventus-Ternana: probabili formazioni e dove vederla in tv - Le bianconere, attualmente seste a quota 4 punti, inseguono in classifica e vogliono accorciare sulla Roma capolista a punteggio pieno. Segnala torinotoday.it
Ternana Women, vigilia di campionato contro la Juventus: le parole di mister Cincotta - Domani pomeriggio, alle ore 15:00, le rossoverdi di Antonio Cincotta scenderanno in campo allo stadio “Pozzo- Scrive ternananews.it