Juventus Women Ternana 1-1 LIVE | Breitner pareggia su punizione bianconere in grossa difficoltà
di Mauro Munno Juventus Women Ternana: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la terza giornata di Serie A Women. (inviato allo Stadio Pozzo di Biella) – Quarta partita di Serie A Women per la Juventus Women che, dopo aver ritrovato la vittoria con la Lazio, affronta la Ternana ultima in classifica. Le bianconere – reduci dalla sosta riservata alle Nazionali – hanno bisogno di una vittoria. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Women Ternana 1-1: sintesi e moviola. 78? Tiro Krumbiegel – Rasoiata, ancora fuori misura 75? Ciccioli rischia il pasticcio – Il pallone le sfugge nei pressi della linea di porta, poi lo riacciuffa 73? Tiro Krumbiegel – Ci prova col mancino dal limite. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
