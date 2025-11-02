di Mauro Munno Juventus Women Ternana: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la terza giornata di Serie A Women. (inviato allo Stadio Pozzo di Biella) – Quarta partita di Serie A Women per la Juventus Women che, dopo aver ritrovato la vittoria con la Lazio, affronta la Ternana ultima in classifica. Le bianconere – reduci dalla sosta riservata alle Nazionali – hanno bisogno di una vittoria. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Women Ternana 0-0: sintesi e moviola. 35? Beccari se lo divora – Ciccioli esce a vuoto sull’ennesimo cross di Krumbiegel. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus Women Ternana 0-0 LIVE: due grandi occasioni sprecate da Beccari