Juventus Women riacciuffata la zona Champions | la classifica di Serie A Women aggiornata dopo la 4ª giornata
di campionato. Non una prestazione brillante, ma ancora una volta emerge il grande carattere della Juventus Women. Le bianconere di Canzi sembrano averci preso gusto a vincere nei minuti finali: dopo il colpo all’ultimo respiro ottenuto contro la Lazio, la squadra si è ripetuta nell’impegno casalingo contro la Ternana. Il successo, per 2-1, è arrivato infatti al 90?, al termine di una gara combattuta e tutt’altro che semplice. A decidere l’incontro è stata la giornata di grazia di Cambiaghi, che ha messo a segno una doppietta fondamentale, siglando il gol vittoria proprio allo scadere e regalando tre punti d’oro alla sua squadra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Juventus Women-Ternana 2-1: la doppietta di Cambiaghi decide la partita - facebook.com Vai su Facebook
La doppietta di Cambiaghi ci regala i tre punti allo scadere! #JuventusWomen - X Vai su X
Juventus Women, doppietta di Cambiaghi e vittoria sulla Ternana: 2-1 al ritorno in campo - Decisiva la numero 36 nei minuti finali di entrambi i tempi. Scrive quotidianopiemontese.it
Serie A Women, Juventus-Ternana: probabili formazioni e dove vederla in tv - Le bianconere, attualmente seste a quota 4 punti, inseguono in classifica e vogliono accorciare sulla Roma capolista a punteggio pieno. Lo riporta torinotoday.it
Juventus Women, Caruso: "Il centrocampo a tre mi valorizza maggiormente" - Arianna Caruso, centrocampista della Juventus Women, ha parlato in mixed zone alla fine della partita tra Juventus Women- Scrive tuttomercatoweb.com