Juventus Women riacciuffata la zona Champions | la classifica di Serie A Women aggiornata dopo la 4ª giornata

Juventusnews24.com | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di campionato. Non una prestazione brillante, ma ancora una volta emerge il  grande carattere  della  Juventus Women. Le bianconere di  Canzi  sembrano averci preso gusto a vincere nei minuti finali: dopo il colpo all’ultimo respiro ottenuto contro la Lazio, la squadra si è ripetuta nell’impegno casalingo contro la Ternana. Il successo, per  2-1, è arrivato infatti  al 90?, al termine di una gara combattuta e tutt’altro che semplice. A decidere l’incontro è stata la giornata di grazia di  Cambiaghi, che ha messo a segno una  doppietta  fondamentale, siglando il gol vittoria proprio allo scadere e regalando tre punti d’oro alla sua squadra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

juventus women riacciuffata la zona champions la classifica di serie a women aggiornata dopo la 4170 giornata

© Juventusnews24.com - Juventus Women, riacciuffata la zona Champions: la classifica di Serie A Women aggiornata dopo la 4ª giornata

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

juventus women riacciuffata zonaJuventus Women, doppietta di Cambiaghi e vittoria sulla Ternana: 2-1 al ritorno in campo - Decisiva la numero 36 nei minuti finali di entrambi i tempi. Scrive quotidianopiemontese.it

Serie A Women, Juventus-Ternana: probabili formazioni e dove vederla in tv - Le bianconere, attualmente seste a quota 4 punti, inseguono in classifica e vogliono accorciare sulla Roma capolista a punteggio pieno. Lo riporta torinotoday.it

Juventus Women, Caruso: "Il centrocampo a tre mi valorizza maggiormente" - Arianna Caruso, centrocampista della Juventus Women, ha parlato in mixed zone alla fine della partita tra Juventus Women- Scrive tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Juventus Women Riacciuffata Zona