juventus vlahovic da esubero a leader

Dusan Vlahovic, il bomber che non molla: da criticato a leader, la Juventus ha ritrovato il suo nove Quest’estate c’erano tifosi bianconeri pronti a salutarlo. Troppi gol sbagliati, stagioni altalenanti, un’etichetta di “incompiuto” che pesava come un macigno. Dusan Vlahovic con un’altra maglia sembrava l’unica soluzione ideale per la Juventus L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus vlahovic esubero leaderJuventus, è Vlahovic il vero leader e il futuro non è scritto - Guardi il 9 e trovi il termometro dell’umore della Juventus, di come la squadra abbia vissuto gli ultimi giorni e di come se ne voglia tirare fuori. Da msn.com

juventus vlahovic esubero leaderJuventus, Vlahovic: “Abbiamo cambiato 3 allenatori in un anno e mezzo, siamo tutti colpevoli” - Nel post partita, Dusan Vlahovic è intervenuto in conferenza stampa ... Scrive gianlucadimarzio.com

juventus vlahovic esubero leaderVlahovic torna a segnare e permette alla Juventus di ritrovare la vittoria in attesa di Luciano Spalletti. Le parole dell’attaccante serbo sono chiarissime - Vlahovic torna a segnare e permette alla Juventus di ritrovare la vittoria in attesa di Luciano Spalletti. Scrive juventusnews24.com

