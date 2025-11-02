Juventus Torino Under 16 5-2 LIVE | 5 più recupero al termine poi sarà festa bianconera

di Fabio Zaccaria Juventus Torino Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la settima giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 16 dopo aver battuto rocambolescamente il Genoa, ospita il Torino nel Derby della Mole valevole per la settima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Torino Under 16: 5-2 Sintesi e moviola. 42? Fallo in favore del Torino, sgoccioli di partita 40? Bell’azione di Berthé, che salta un paio di avversari ma viene steso durante la percussione centrale 39? Rolando scatenato – Spunto interessante del 18, tiro cross forte e teso su cui però risulta decisiva una deviazione 38? Ora è gestione del possesso, in attesa del fischio finale 74? Altri cambi per Gridel, il bomber Pamé resta in campo 68? TORO IN GOL- Raiola nella mischia spinge in gol e riaccende il finale 67? Santagata ci prova – Bell’azione dell’11 granata, sterzata e tiro che dopo essere stato deviato termina in corner 63? Qualche problemino per Ghiotto che richiama l’attenzione della sua panchina ma sembra poter proseguire 61? Giocatona di Rolando – Dribbling secco e tiro a giro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

