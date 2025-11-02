Juventus Torino Under 16 5-2 LIVE | 5 più recupero al termine poi sarà festa bianconera
di Fabio Zaccaria Juventus Torino Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la settima giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 16 dopo aver battuto rocambolescamente il Genoa, ospita il Torino nel Derby della Mole valevole per la settima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Torino Under 16: 5-2 Sintesi e moviola. 42? Fallo in favore del Torino, sgoccioli di partita 40? Bell’azione di Berthé, che salta un paio di avversari ma viene steso durante la percussione centrale 39? Rolando scatenato – Spunto interessante del 18, tiro cross forte e teso su cui però risulta decisiva una deviazione 38? Ora è gestione del possesso, in attesa del fischio finale 74? Altri cambi per Gridel, il bomber Pamé resta in campo 68? TORO IN GOL- Raiola nella mischia spinge in gol e riaccende il finale 67? Santagata ci prova – Bell’azione dell’11 granata, sterzata e tiro che dopo essere stato deviato termina in corner 63? Qualche problemino per Ghiotto che richiama l’attenzione della sua panchina ma sembra poter proseguire 61? Giocatona di Rolando – Dribbling secco e tiro a giro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
3° Trofeo SEA - Super eroi acrobatici - Arrivano le professioniste nei 2015: Juventus, Torino, Bologna, Genoa, Sampdoria e tante altre. Francesco Bruni e Giuseppe Cirri: “Il nostro obiettivo è duplice: far divertire i ragazzi in campo e dare una mano ai b - facebook.com Vai su Facebook
Serie A 2025-2026: Juventus-Torino - X Vai su X
Pagelle Juventus Torino Under 15: Vaccarella gol olimpico, Nobile essenziale, Moretti attento – VOTI - Pagelle Juventus Torino Under 15: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la settima giornata del campionato 2025/26 (inviato a Vinovo) – Pagelle Juventus Torino Under 15: i voti e i ... Scrive juventusnews24.com
Settore Giovanile Juve, la Nazionale Under 16 si tinge di bianconero: 6 convocati provenienti dalla Juventus Under 16. Grande successo per Gridel - Settore Giovanile Juve, 6 convocati bianconeri da Pasqual per la Nazionale Under 16: i successi in campionato della Juventus Under 16 come biglietto da visita. Riporta juventusnews24.com
Il derby della Mole LIVE! Under 15, Juventus-Torino - Il Torino dei classe 2011 arriva a Vinovo forte di un inizio di campionato in cui nulla è stato lasciato al caso. Riporta msn.com