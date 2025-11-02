Juventus Torino Under 16 5-2 | il derby è bianconero altra vittoria per Gridel firmata Pamé Salvai e Samà da applausi
di Fabio Zaccaria Juventus Torino Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la settima giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 16 dopo aver battuto rocambolescamente il Genoa, travolge il Torino nel Derby della Mole valevole per la settima giornata di campionato: ha seguito LIVE il match. Juventus Torino Under 16: 5-2 Sintesi e moviola. FINE DELLA PARTITA 83? Spunto di Cotrone – Nello stretto l’attaccante prova a girarsi ma non ci riesce 82? Fallo in favore del Torino, sgoccioli di partita 80? Bell’azione di Berthé, che salta un paio di avversari ma viene steso durante la percussione centrale 79? Rolando scatenato – Spunto interessante del 18, tiro cross forte e teso su cui però risulta decisiva una deviazione 78? Ora è gestione del possesso, in attesa del fischio finale 74? Altri cambi per Gridel, il bomber Pamé resta in campo 68? TORO IN GOL- Raiola nella mischia spinge in gol e riaccende il finale 67? Santagata ci prova – Bell’azione dell’11 granata, sterzata e tiro che dopo essere stato deviato termina in corner 63? Qualche problemino per Ghiotto che richiama l’attenzione della sua panchina ma sembra poter proseguire 61? Giocatona di Rolando – Dribbling secco e tiro a giro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
