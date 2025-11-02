Juventus Torino Under 16 4-0 LIVE | meglio i granata in avvio di secondo tempo
di Fabio Zaccaria Juventus Torino Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la settima giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 16 dopo aver battuto rocambolescamente il Genoa, ospita il Torino nel Derby della Mole valevole per la settima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Torino Under 16: 4-0 Sintesi e moviola. 46? Ottima chiusura di Mazzotta, il Torino alza il baricentro 41? Inizia con un cambio la seconda frazione: Balbo lascia il posto a Berthé INIZIO SECONDO TEMPO FINE PRIMO TEMPO 39? Salvai sfiora la doppietta – Azione bellissima dei bianconeri a 2 tocchi, il pallone transita a Salvai che calcia di punta ma Agosto gli nega la gioia 37? Brutta botta per Fornero, il 4 costretto ad uscire temporaneamente 35? Prova a rialzarsi il Torino, primo tempo sino ad ora da horror 33? Bella giocata di Amico- Amico scappa via sulla sinistra a Mazzotta che lo stende per evitare ulteriori pericoli 30? Ci arriva ancora Pamé, stacco pauroso dell’attaccante della Signora: Agosto non si fa sorprendere 29? Cross lungo di Tufaro, nessun compagno riesce ad avventarsi sul pallone 25? ANCORA PAME’- Bianconeri scatenati, di piede Pamé si fa trovare pronto e segna la sua doppietta personale 23? PAME’ TRIS JUVE- Gran cross di Samà, Pamé insacca di testa, grande gol 22? Inizio super per la squadra di Gridel, torelli colti alla sprovvista 18? RASTELLO, BIS JUVE- Grande conclusione in caduta da dentro l’area che si insacca all’angolino 17? Gol annullato a Santagata, fuorigioco netto 16? Altra chance per Salvai – Rastello trova un corridoio per Savai, che calcia sul primo palo ma allarga troppo il tiro 12? SALVAI, JUVE IN VANTAGGIO- Grande assistenza di Pipitò, servizio rapido per Salvai che incrocia e segna il gol del vantaggio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
