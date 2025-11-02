Juventus Torino Under 16 0-0 LIVE | che rischio per Pamé!
di Fabio Zaccaria Juventus Torino Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la settima giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 16 dopo aver battuto rocambolescamente il Genoa, ospita il Torino nel Derby della Mole valevole per la settima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Torino Under 16: 0-0 Sintesi e moviola. 6? Una punizione in favore del Torino, buona chance per i torelli ma nulla di fatto 3? Che liscio di Pamé – L’attaccante della Juve svirgola un pallone, per poco non beffa Brostic 2? Subito un’occasione per la Juve, partenza forte dei bianconeri 1? Al via il derby Migliore in campo Juve:. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
