Juventus Torino Under 15 4-1 LIVE | altri cambi per Pecorari tra poco l’entità del recupero

di Fabio Zaccaria Juventus Torino Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la settima giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 15 dopo aver travolto fuori casa il Genoa, ospita il Torino nel Derby valevole per la settima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Torino Under 15 4-1: Sintesi e moviola. 79? Juventus in gestione, gara ormai in saccoccia 74? Pecorari risponde ai cambi: Albanese, Laurenti e Piraneo subentrano a Paesanti, Laruccia e Cussotto 71? Altri cambi per il Torino, Cavallo e Levizzari all’ingresso 67? ELLIOT, POKER JUVE- Laruccia porta su palla, scarica per Elliot che calcia forte sul primo palo e cala il poker. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

