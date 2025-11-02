Juventus Torino Under 15 4-1 LIVE | altri cambi per Pecorari tra poco l’entità del recupero
di Fabio Zaccaria Juventus Torino Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la settima giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 15 dopo aver travolto fuori casa il Genoa, ospita il Torino nel Derby valevole per la settima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Torino Under 15 4-1: Sintesi e moviola. 79? Juventus in gestione, gara ormai in saccoccia 74? Pecorari risponde ai cambi: Albanese, Laurenti e Piraneo subentrano a Paesanti, Laruccia e Cussotto 71? Altri cambi per il Torino, Cavallo e Levizzari all’ingresso 67? ELLIOT, POKER JUVE- Laruccia porta su palla, scarica per Elliot che calcia forte sul primo palo e cala il poker. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Argomenti simili trattati di recente
3° Trofeo SEA - Super eroi acrobatici - Arrivano le professioniste nei 2015: Juventus, Torino, Bologna, Genoa, Sampdoria e tante altre. Francesco Bruni e Giuseppe Cirri: “Il nostro obiettivo è duplice: far divertire i ragazzi in campo e dare una mano ai b - facebook.com Vai su Facebook
Serie A 2025-2026: Juventus-Torino - X Vai su X
Il derby della Mole LIVE! Under 15, Juventus-Torino - Primo derby a livello di Settore giovanile granata, si prende la scena l'Under 15. Secondo msn.com
Torino, il programma sul fine settimana delle giovanili granata: è tempo di derby - L'attesa è la stessa dell'Under 16, il luogo in cui arriverà il fischio d'inizio ... Si legge su msn.com
Spalletti, la prima alla Juventus viene promossa dai giornali: «Le prime trasmissioni in codice…». Giudizio preciso dopo il 2-1 alla Cremonese! - Spalletti è stato promosso nei voti dei giornali dopo la sua prima partita sulla panchina della Juventus contro la Cremonese. Da juventusnews24.com